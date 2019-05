Premier May feliciteert prins Harry en Meghan

video Euforische prins Harry: Onze zoon heeft nog geen naam

17:16 Prins Harry heeft zojuist vanaf zijn landgoed in Windsor meer details vrijgegeven over de geboorte van zijn eerste kind, een jongen. De 34-jarige Britse prins vertelde met een grote glimlach dat zijn zoon vanochtend om 5.26 uur is geboren en ‘erg gezond’ is. ,,Moeder en kind doen het ongelooflijk goed’’, ging hij verder voor de camera van Sky News. ,,Het is het meest ongelooflijke wat ik ooit heb meegemaakt.’’