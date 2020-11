Premier Rutte: geen uitzondering publieksgrootte show Van 't Hek

Speciaal nationaal evenement

BNNVARA liet vrijdag eerder op de dag weten "gezamenlijk om deze uitzondering te vragen omdat we van mening zijn dat de Oudejaarsconference een speciaal nationaal evenement is. Een uitzonderlijke, eenmalige jaarafsluiting, die echt hoort bij Nederland", aldus een woordvoerder. "De politiek wil graag dat iedereen op Oudejaarsavond binnen blijft, laten we dan zorgen dat er voor de mensen thuis een goed alternatief is om ook echt binnen te blijven. Deze unieke voorstelling willen we in een zo optimaal mogelijke sfeer en dynamiek op tv kunnen brengen, uiteraard binnen de grenzen van wat kan vanuit het Covid-19 protocol."

De gemeente Amsterdam wil niet reageren op het verzoek totdat het officieel is ontvangen.