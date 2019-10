Presentatie Eurovisie Songfestival zo goed als rond: ‘We willen er niet twee, maar drie’

POLLDe organisatie van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam is er bijna uit wie volgend jaar het liedjesspektakel moet gaan presenteren. Dat vertelde uitvoerend producent Sietse Bakker zojuist in RTL Boulevard . Grote verrassing is dat er niet aan twee, maar zelfs aan drie presentatoren wordt gedacht.

Als het aan Bakker ligt, wordt het evenement dus gepresenteerd door niet een, maar drie mensen. Eva Jinek, die door veel mensen werd aangewezen als presentatrice en zelf ook interesse heeft, loopt door haar overstap van de NPO naar RTL in ieder geval de klus niet per se mis. ,,Ik sluit niets uit”, was Bakker duidelijk.

Of acteur Michiel Huisman de show ook aan elkaar gaat praten - een hardnekkig gerucht dat momenteel de ronde doet - wil Bakker niet verklappen. ,,Ik zeg niks. Ik oefen m’n pokerface.”

Geen Cornald Maas

Diverse BN’ers, van Jan Smit tot Eva Jinek, hebben de afgelopen weken publiekelijk laten doorschemeren interesse te hebben. Cornald Maas gaat het Songfestival in elk geval níet presenteren, liet hij recent weten. Maas hoopt dat Jan Smit de kans krijgt de presentatie op zich te nemen. Maas en Smit hebben de afgelopen jaren steeds samen het commentaar verzorgd bij de live-uitzendingen van het Songfestival.

Ook Paul de Leeuw ziet een rol bij het Songfestival wel zitten. ,,Als ik gevraagd zou worden, zou ik zeggen: heel graag”, zei hij. Chantal Janzen, die de Zilveren Televizier Ster won voor beste tv-presentatrice, staat ook op menig lijstje, maar was in september nog niet gevraagd. ,,Ik zou dat doen hoor. Maar ik denk altijd dat het iemand van de NPO wordt”, reageerde ze destijds.

Kritiek

Dionne Stax, die na haar overstap van NOS naar AvroTros direct tot de grote favoriet werd gebombardeerd, houdt vooralsnog de kaken stijf op elkaar. Haar optreden op het Gouden Televizier-Ring Gala heeft in elk geval voor de nodige scepsis gezorgd. ,,Als deze show dan toch een generale repetitie betrof voor het Eurovisie Songfestival, zoals iedereen in de tv-wereld afgelopen weken graag riep, dan was dit Gala toch vooral een blauwdruk voor hoe het níet moet. En ja, dan heb ik het ook over de beoogde presentatrice Dionne Stax die volgens mij dacht dat ze als tante Hannie Lips een voorleesmiddag leidde met een stel kleuters in plaats van een feestelijke avond met alle volwassen collega’s uit het vak”, schreef Angela de Jong onlangs in haar column.

Decor

Wie de monsterklus straks ook gaat doen: het Eurovisie Songfestival in Rotterdam bevat in elk geval minder fratsen, geen flauwe, uitgeschreven grapjes en gaat meer ruimte voor spontaniteit en gevoel bieden dan de kijkers gewend zijn.

,,Nederlanders houden van echt. Dat betekent dat we niet per se moeten gaan voor een nóg uitbundiger Songfestival dan de afgelopen jaren met een hoop fratsen, maar dat we gaan kijken of we het gevoel kunnen terugbrengen”, legde Sietse Bakker een paar maanden geleden al uit. ,,Je hoort mensen over voorgaande edities: alles klopte, maar het was wel erg technisch en strak allemaal. Wij moeten iets meer de gevoelige snaar op gaan zoeken.’’

Decor

Wie de presentatie straks op zich gaat nemen, wordt waarschijnlijk de komende weken bekendgemaakt. Wel meldde de producent dat het decor voor het Eurovisie Songfestival, dat op 12, 14 en 16 mei plaatsvindt in Rotterdam Ahoy, al is gekozen.

Gerard Joling Wie is de meest gedoodverfde Songfestivalpresentator? Paul de Leeuw (13%)

Michiel Huisman (8%)

Eva Jinek (18%)

Chantal Janzen (24%)

Jan Smit (21%)

Linda de Mol (3%)

Dionne Stax (6%)

NikkieTutorials (6%)

Gerard Joling (1%)