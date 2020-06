Presentatoren Veronica Inside onder vuur nadat ze Akwasi ‘verbindpiet’ noemen

In het radioprogramma vertelde Rick Romijn maandag hoe hij ‘zich al een weekje goed boos liep te maken over die Akwasi’. ,,Het is een lul eerste klas.” Volgens de presentator heeft de rapper zich vorige week maandag tijdens de demonstratie op de Dam ‘zeer opruiend en haatdragend’ uitgelaten door te zeggen dat ‘op het moment dat hij in november een Zwarte Piet ziet, hij die hoogstpersoonlijk op het gezicht trapt’.

De uitlating van Akwasi verbindt niet, vindt Romijn. Wanneer de presentator vervolgt met hoe de rapper in het televisieprogramma De Wereld Draait Door nog wel ‘zogenaamd de verbind...’, vult zijn collega Niels van Baarlen hem aan met ‘...piet’. ,,De verbindpiet’’, herhaalt ook Romijn. ,,Wat een kwal van een vent.”

Excuses

Dinsdag werd in Veronica Inside door de radiopresentatoren teruggekomen op de uitzending van de dag ervoor. Wilfred Genee vertelt hoe hij die ochtend appjes had ontvangen waaruit bleek dat er ‘toch wat consternatie op sociale media’ was geweest. ,,Daar is toch iets niet goed gegaan bij ons’’, concludeert Genee. ,,Er is iets gezegd wat niet echt gelukkig was.”

Hierop haalt presentator Van Baarlen aan hoe zijn collega Romijn in de uitzending terugkwam op ‘pittige uitspraken’ van Akwasi tijdens het protest op de Dam. Hij voegt daaraan toe dat ‘je het in dit land eens met elkaar mag zijn of niet’. De uitspraak dat Akwasi een ‘verbindpiet’ zou zijn, is volgens Van Baarlen ‘een slip of the tongue’. ,,Het is natuurlijk het aller-, aller-, allerstomste wat je in deze situatie kunt zeggen.”

,,Dat de associatie met een donker iemand door mij in de snelheid toch gemaakt werd met piet, ja, schandalig,” geeft Van Baarlen toe. ,,Het was werkelijk waar niet goed.” Het was de radiopresentatoren ontgaan ‘en dat is misschien wel het allerergste’, vinden ze. Van Baarlen biedt zijn welgemeende excuses aan. ,,Ik ben niet een racist en dat wil ik ook niet zijn.”

Ophef

Het is niet de eerste keer dat een opmerking van radiopresentatoren voor consternatie zorgt. In 2016 maakte Giel Beelen, toentertijd deejay bij 3FM, ‘een grap’ die ten koste ging van Sylvana Simons. In zijn ochtendshow liet Beelen geluiden horen van een aap, waarna hij zei: ,,Rustig Sylvana.” In De Wereld Draait Door erkende de presentator dat de opmerking racistisch was.