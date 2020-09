Presentatrice 5 Uur Show besmet met coronavirus

De presentatrice had sinds donderdag lichte klachten en is voor de zekerheid meteen naar huis gegaan. Ook liet ze zich testen. ,,Hieruit bleek dat Carolina Covid-19 heeft. Daarom is ze sinds afgelopen donderdagavond thuis in quarantaine gebleven."



Het gaat naar omstandigheden goed met Lo Galbo. ,,En ze verwacht na de periode van quarantaine in de loop van volgende week haar presentatiewerkzaamheden weer te kunnen hervatten.”



Lo Galbo wisselt sinds afgelopen maand de presentatie van de 5 Uur Show af met Brecht van Hulten. Het vooravondprogramma is verre van een kijkcijferhit. Dagelijks schakelen er minder dan 100.000 kijkers voor de talkshow in.