Prestigeproject Avastars trekt nog minder kijkers dan vorige week

Kim van Kooten liep mee op kraamafde­ling voor nieuwe, zelfge­schre­ven ziekenhuis­se­rie

Actrice Kim van Kooten is volgende maand te zien in de nieuwe Nederlands-Vlaamse ziekenhuisserie Dag & nacht. Ze zal niet alleen de hoofdrol vertolken van verloskundige Ella, maar is ook de scenarioschrijver van de serie.