Prijs Omroepman of -vrouw van het jaar wordt genderneutraal

Chantal Janzen minder op tv in 2023: ‘Nu mag ik oogsten’

Chantal Janzen is komend jaar een stuk minder op televisie te zien dan dit jaar het geval was. Dat zegt de 43-jarige presentatrice in gesprek met Veronica Superguide. Janzen maakt komend jaar twee series. ,,Daardoor ben ik wel minder op televisie te zien.”

20 december