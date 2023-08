Prijzen voor Meryl Streep en Oprah Winfrey

Ruim 1,1 miljoen mensen zien eerste Vandaag Inside na zomerstop

De eerste aflevering van een nieuw seizoen Vandaag Inside is maandagavond bekeken door ruim 1,1 miljoen mensen. Daarmee is de SBS-talkshow met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp goed voor een derde plek in de lijst van best bekeken programma’s van maandagavond.