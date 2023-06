Flemming legt concert stil als 8-jarige Noah wordt geraakt door blik bier

Even leek deze maandag het optreden van Flemming verpest voor de jonge Noah (8), die tijdens de show vol werd geraakt door een weg gemikt blik bier. Maar nadat de zanger zijn optreden stillegde om hulp in te roepen, volgden een meet and greet met de zanger én excuses van de gooier.