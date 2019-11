'Prince liep nog over van de plannen'

Dan Piepenbring lag al in bed toen zijn telefoon trilde. Het nummer stond niet in zijn mobiel, maar hij wist meteen wie er belde: Prince. Het was 17 april 2016 en de popster had een mededeling voor zijn pas aangestelde biograaf. Die ging over de nachtelijke noodlanding met zijn privévliegtuig enkele dagen eerder en de acute ziekenhuisopname die erop volgde: ,,Geloof niets van wat je in de media leest’’, zei Prince. ,,Alles is oké.’’