‘Prins Andrew staat op beveiligingsbeelden Jeffrey Epstein’

Roberts beweert al jaren dat Andrew haar misbruikt heeft. De prins verklaarde in november in het geruchtmakende interview met BBC Newsnight zich absoluut niet te kunnen herinneren de destijds zeventien jaar oude Roberts ooit te hebben ontmoet. Op de bewuste avond zou hij met dochter prinses Beatrice naar een pizzazaak geweest.



De Amerikaanse autoriteiten willen graag met Andrew praten over zijn verstandhouding met Epstein en Ghislaine Maxwell, die vorige week werd aangehouden in de VS. Sommige vermeende slachtoffers van de multimiljonair zeggen dat Maxwell betrokken was bij het misbruik. Ze zou meisjes hebben geronseld. Maxwell moet dinsdag voor het eerst voor de rechter verschijnen in New York.