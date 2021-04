Prins Andrew start bedrijf met man die ook beschuldigd wordt van ongewenste intimiteiten

Prins Andrew (61) heeft een bedrijf opgericht met Harry Keogh, een voormalige bankier die in opspraak kwam na beschuldigingen over aanranding. Daardoor zag de man zich gedwongen om zijn ontslag in te dienen.

De investeringsfirma, die in juni vorig jaar in het leven werd geroepen, kreeg de naam Lincelles, vernoemd naar een strijd in de 18de eeuw waarin de Duke of York de Engelsen aanvoerde tegen de Fransen. Het privébedrijf zou niet verplicht zijn om inkomsten en andere info over hun financiën te delen met het publiek.

Andrew en Harry Keogh zijn al lang met elkaar bevriend. Die laatste was dan ook te gast op het huwelijk van Andrews dochter Eugenie, in 2018. Sinds die tijd zijn beide mannen in opspraak gekomen wegens beschuldigingen rond seksueel geweld. Andrew wordt door twee vrouwen beschuldigd van verkrachting, en de dames in kwestie beweren ook dat hij betrokken is bij het Epstein-schandaal.

Ongepast gedrag

Keogh werd dan weer beschuldigd door enkele jonge vrouwen die in dienst waren bij de Coutts bank, waar Harry een hoge functie had. ,,Hij heeft hen ongepast aangeraakt, maakte ongepaste opmerkingen en kwam vaak dronken naar het werk”, stond er te lezen in de aanklacht. ,,Een 20-jarige medewerkster verklaarde dat hij haar kruis aanraakte in het bijzijn van andere werknemers, om daarna te zeggen ‘ik zou je mee naar huis nemen, als ik kon’.”



Andrew werd uit The Firm (de senior royals die betaald worden) gezet, en Keogh moest zijn ontslag indienen voor de keuze in zijn plaats gemaakt werd. Voor Andrew ziet het er niet naar uit dat hij zijn plaats binnenThe Firm nog terug zal krijgen, gezien Charles nu plannen maakt om de officiële koninklijke familie zo klein mogelijk te houden. Op die manier wil de troonopvolger belastinggeld besparen.



Door samen een investeringsbedrijfje te beginnen, hopen zowel Andrew als Harry opnieuw wat fondsen te verwerven.

