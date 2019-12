Prins Andrew voor het eerst gezien in het openbaar sinds zijn omstreden interview

Ondertussen blijft Andrew veel kritiek krijgen. Van het publiek, maar ook van Virginia Roberts, de vrouw die hem van verkrachting beschuldigt. Zo tweette ze onlangs: ,,Ik wed dat zij (Beatrice en Eugenie, de dochters van Andrew, red.) nu door een hel gaan, en dat wens ik niemand toe. Ik heb geen problemen met hen. Maar hun vader had daaraan moeten denken voor hij besloot om rond te hangen met gekende pedofielen en zelfs deel te nemen aan hun misbruik.”



Maar er is één iemand die recent zijn steun voor Andrew uitsprak: de Aartsbisschop van Canterbury en de belangrijkste religieuze hoogwaardigheidsbekleder in Groot-Brittannië, Justin Welby. In de krant The Big Issue werd hem expliciet gevraagd wat hij vond van het schandaal rond Andrew en of hij niet van mening was dat de koninklijke familie zich aan een hogere morele standaard moet houden dan de rest van de gemeenschap. Daarop antwoordde Welby: ,,Ik denk dat ze over het algemeen ons op een buitengewone manier dienen, in wat voor hen letterlijk een levenslange gevangenisstraf is. Ik denk dat we niet van hen mogen vragen om bovenmenselijke heiligen te zijn, want niemand is zo. Iedereen maakt fouten, iedereen is menselijk. Ik geef geen commentaar op eender welk lid van de koninklijke familie, behalve om te zeggen dat ik verbaasd ben over wat voor een geschenk ze aan dit land zijn. Het is heel gemakkelijk om dingen naar hun hoofd te gooien - ze zijn veel zichtbaarder dan de meeste mensen. En wanneer mensen fouten maken, dan moet je je gewoon herinneren dat iedereen menselijk is.”