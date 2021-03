Prins Bernhard krijgt coronavaccin

Jan Smit wil ondanks kritiek door als coach bij The Voice

28 maart Als het aan Jan Smit ligt, gaat hij door als coach bij The Voice of Holland. Dat zegt hij in het programma Hoge Bomen op SBS6. Tegen presentator en collega-zanger Jeroen van de Boom zei de Volendammer dat de makers in ieder geval zijn agenda hebben opgevraagd. ,,Ik zou het zo weer doen”, zei Jan.