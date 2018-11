Prins Charles wenst betere wereld voor baby Harry en Meghan

,,Ik sta op het punt om nog een kleinkind te verwelkomen", zei Charles in de Ghanese hoofdstad Accra, waar hij sprak over milieuproblemen als de plastic soep. ,,Ik vermoed dat een aantal van jullie ook kleinkinderen hebben of die binnenkort krijgen. Het lijkt mij waanzin om hen een volledig vervuilde, geplunderde en verwoeste wereld na te laten. Alle kleinkinderen verdienen een betere toekomst."

Plastic soep

De prins van Wales, die al jaren zeer begaan is met het milieu, hamerde er tijdens zijn bezoek aan Ghana nogmaals op dat de hoeveelheid plastic in de oceanen moet worden teruggeschroefd. Charles zei dat het goed was dat de plastic soep op de agenda staat, maar dat het van belang is het onderwerp daar te houden. ,,Want de hoeveelheid plastic die elk jaar in de oceaan verdwijnt neemt, hoe onwaarschijnlijk ook, eerder toe dan af. Die situatie mogen we niet laten bestaan."