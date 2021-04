Prins Constantijn prijst Nederlands ondernemerschap

Sterren op het Doek Frank Boeijen: ‘Medelijden hebben is de rode draad in mijn leven’

18 april Frank Boeijen is zelden zo openhartig geweest over zijn privéleven als in Sterren op het Doek van vanavond. De Zwart Wit-zanger vertelde in gesprek met Özcan Akyol over zijn jeugd als jongste van tien kinderen, hoe belangrijk het is om die ‘Nijmeegse jongen’ te blijven en hoe hij slachtoffer van zijn eigen succes is geworden.