Prins Constantijn wordt 50 en viert dat met nieuwe familiekiekjes

De foto’s van de jongere broer van koning Willem-Alexander en zijn gezin zijn in september genomen in Den Haag. Naast een foto van prins Constantijn met zijn vrouw, prinses Laurentien (53), zijn er ook twee foto's vrijgegeven waarop het koninklijke paar in een tuin poseert met hun kinderen Eloise (17), Claus Casimir (15), Leonore (13) en hun labrador Django (3).

Vrijdag is het vijftig jaar geleden dat de jongste zoon van prinses Beatrix en prins Claus in Utrecht werd geboren. Hij kende geen makkelijke start, want enkele uren na de geboorte constateerden artsen ‘een langzaam toenemende stoornis in de ademhaling van het kind’. Baby Constantijn werd in een couveuse geplaatst. Langzaam maar zeker verbeterde de situatie en op 24 oktober kon prins Claus zijn derde zoon aan het publiek tonen.