Prins Floris is voortaan te boeken als dj: ‘Ik draaide in mijn studententijd elke week’

Prins Floris (48) werkt al langere tijd als dj. Met het contract maakt hij ‘een professionele stap in zijn muziekcarrière’. ,,Ace Agency is in de dj-wereld een toonaangevend boekingskantoor’’, laat Van Oranje in een reactie weten. ,,Ik ben er trots op dat zij met mij willen samenwerken en mijn boekingen gaan doen. Wij hebben aan elkaar commitment afgegeven voor de lange termijn.’’

Van Oranje begon, op advies van zijn dochter, acht jaar geleden weer met draaien. ,,Iets dat ik in mijn studententijd iedere week deed. In de afgelopen jaren is gebleken dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan.’’

De vierde zoon van prinses Margriet draaide vroeger in club Nexus in Leiden, waar hij Armin van Buuren ontmoette. Met hem heeft hij altijd een goede band behouden. Op Koningsdag 2022 en 2023 trad Van Oranje op bij het Kingsland Festival.

