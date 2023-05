Prins Harry arriveert bij Westminster Abbey voor kroning, Meghan thuis bij jarig zoontje

met foto'sDe Britse Prins Harry is zaterdagochtend even voor 12.00 uur aangekomen bij Westminster Abbey in Londen voor de kroning van zijn vader Charles. Zoals vooraf aangekondigd is zijn vrouw Meghan er niet bij.

Er is al weken veel te doen om de aanwezigheid van Harry, die de relatie met zijn familie onder druk zette sinds hij afstand nam van zijn koninklijke titels. In zijn boek en meerdere interviews spraken hij en Meghan onder meer van racisme binnen het Britse koningshuis. Hij vertelde ook over de ruzie met zijn broer, prins William, die hem fysiek zou hebben aangevallen.

Toch is Harry zaterdag aanwezig voor de historische dag, hij arriveerde lachend bij Westminster Abbey. Wel zonder zijn vrouw en kinderen, die thuis in de Verenigde Staten blijven. Hun oudste kind, zoon Archie, viert zaterdag zijn vierde verjaardag.

Het gezicht van Meghan was wel te zien op een opvallend bord bij een groep mensen die in Londen tegen het koningshuis demonstreerde. Meghan is de ‘prinses van onze harten’, viel te lezen. Mogelijk vinden de antimonarchisten haar een heldin omdat ze is opgestaan tegen de koninklijke familie.

In tegenstelling tot zijn broer William zit prins Harry niet op de eerste rij tijdens de kroning, maar op rij drie, waar ook prins Andrew zit.

