Prins Harry in nieuw tv-interview: ‘Ik wil vader en broer terug’

Prins Harry hoopt op verzoening met zijn familie. ‘Ik zou graag mijn vader terug willen hebben. Ik zou graag mijn broer terug willen hebben’, zegt de hertog van Sussex in een interview met ITV, dat komende week wordt uitgezonden. Het is al het tweede tv-gesprek dat vandaag is aangekondigd: Harry spreekt ook met CBS.

De uitspraken van Harry zijn te horen in een korte trailer voor het interview. ,,Ik wil een familie, geen instituut”, zegt de prins ook over de koninklijke familie. Volgens hem had zijn vertrek uit Groot-Brittannië nooit zo hoeven gaan zoals het nu is gebeurd. De hertog van Sussex zegt daarnaast dat niemand binnen de familie berouw heeft getoond of een poging heeft gedaan tot verzoening. ,,Op de een of andere manier vinden ze het beter om de vijand te blijven.”

Het interview met ITV wordt komende zondag uitgezonden, twee dagen voordat Harry’s boek Spare verschijnt. Op dezelfde dag verschijnt ook het tv-interview dat de prins gaf aan het CBS-programma 60 Minutes met Anderson Cooper.

In een fragment uit het interview dat vanochtend werd vrijgegeven, zegt Harry dat hij probeerde zijn gesprekken met de Britse koninklijke familie privé te houden. Hij voelde zich echter genoodzaakt om er publiekelijk over te spreken nadat er allerlei verhalen in de tabloids verschenen. ,,Elke keer als ik het privé probeerde te houden, waren er weer lekken en werden er verhalen over mij en mijn vrouw gefabriceerd. Het familiemotto is nooit klagen, nooit uitleggen, maar het is maar een motto.”

Dergelijke uitspraken deed Harry eerder ook al in de Netflix-documentaire Harry & Meghan, die vorige maand verscheen.

