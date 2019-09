Prins Harry over kritiek op zijn gebruik van privéjets: ‘Niemand is perfect’

UpdateDe Britse prins Harry reageerde vandaag tijdens een kort bezoek aan Amsterdam op de kritiek die hij recent kreeg over het gebruik van privéjets door hem en zijn vrouw Meghan Markle. De hertog van Sussex, die zich zorgen maakt over de klimaatverandering, lag onder vuur toen hij vorige maand meerdere malen een privévliegtuig pakte.

,,We moeten af van het idee dat je maar niets moet doen, simpelweg omdat we niet alles kunnen doen. We kunnen het allemaal beter doen. Niemand is perfect en we moeten allemaal de verantwoordelijkheid nemen voor onze eigen impact”, zei de prins. ,,De vraag is wat we doen om het in evenwicht te brengen.”

Harry arriveerde gisteren in Nederland, met een lijnvlucht dit keer. In augustus kwam de prins in opspraak na tripjes met een privéjet naar Ibiza en Zuid-Frankrijk. De prins en zijn echtgenote Meghan werden daarop hypocriet genoemd omdat ze zich ook inzetten voor een beter milieu.

Veiligheid

De hertog antwoordde op een vraag tijdens de bijeenkomst dat hij er in sommige situaties uit veiligheidsoverwegingen voor moet kiezen een privévlucht te nemen. Hij probeert zoveel mogelijk te zoeken naar een goede balans, zei hij. ,,Ik heb mijn CO2-uitstoot altijd gecompenseerd”, voegde Harry toe. ,,Dat is volgens mij het juiste om te doen. We moeten het cool maken om te compenseren.” Volgens Harry is het daarom noodzakelijk om uit te leggen waar het extra geld dat betaald moet worden naartoe gaat. ,,Het moet meer zijn dan een vinkje zetten.”

Hij presenteerde vanochtend in Amsterdam een initiatief om reizen duurzamer te maken. De prins sprak in een speech zijn zorgen uit over de impact die het steeds verder toenemende toerisme heeft op het milieu en de lokale gemeenschappen. ,,Je ziet het ook al in een stad als deze, Amsterdam, die overspoeld wordt door mensen.” Hij zei dan ook erg blij te zijn dat enkele grote spelers in de reisbranche nu de handen ineenslaan en hier iets aan gaan doen.