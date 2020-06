Prins Joachim (28) biedt excuses aan voor schenden coronamaatregelen: ‘Ik heb grote spijt’

De Belgische prins die zich in Spanje weinig aantrok van de coronamaatregelen heeft daarvoor zijn excuses aangeboden. Prins Joachim (28), tiende in de lijn van troonopvolging in België, erkent ,,niet alle quarantainemaatregelen te hebben gerespecteerd”. De prins zegt dat hij zijn daden ,,diep betreurt” en dat hij ,,de gevolgen ervan zal aanvaarden”.

De oudste zoon van prinses Astrid reisde een week geleden naar het Spaanse Cordoba, woonde daar een feest en raakte besmet met het coronavirus. Daarbij heeft hij zich onttrokken aan de verplichting om na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine te gaan.



Volgens die regels in Spanje mogen maximaal vijftien mensen samenkomen, maar prins Joachim heeft aan de autoriteiten opgegeven voor zijn besmetting zeker met 27 personen in contact te zijn gekomen. Niet duidelijk is nog of die allemaal op het feest waren, of dat hij een aantal elders heeft ontmoet. Als er op het feest te veel mensen waren dan kan de gastheer een boete van maximaal 10.400 euro krijgen.

Stage

Het bestuur van de Andalusische stad is woedend op Joachim (28), die na een verblijf van twee maanden bij zijn ouders in Laken, naar Madrid vloog en daarna met de trein naar Cordoba kwam om zijn vriendin Victoria weer te zien en naar verluidt om zich te melden bij het bedrijf waar hij stage loopt. Gemeenteraadslid Miguel Ángel Torrico noemde het handelen van de prins ‘totaal onverantwoordelijk’. ,,Hij brengt ons allemaal in gevaar”. Reden om te vragen om de zwaarst mogelijke straf voor Joachim, die nu in quarantaine zit.

Volgens El País heeft Joachim, die binnen het koningshuis geen functies bekleed, zijn oom koning Filip in verlegenheid gebracht. Er bestaat volgens Belgische media onduidelijkheid over hoe en waarom de prins naar Spanje is gereisd. Het weerzien met zijn vriendin was geen geldige reden en de stage kon dat ook nog niet zijn. Het Belgische hof heeft geen commentaar gegeven, maar de feiten tegenover de media wel bevestigd.