Prins Philip (99) overgeplaatst naar ander ziekenhuis, ondergaat hartonderzoek

Hoe Trijntjes scheurjurk een ware Songfesti­valsoap veroorzaak­te

28 februari Een terugblik, een voorbeschouwing of een leuk weetje. Dagelijks tellen we op deze site af tot de finale van het Eurovisie Songfestival op 22 mei in Ahoy. Vandaag: een terugblik op De Jurk van Trijntje Oosterhuis in 2015.