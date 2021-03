Prins Philip heeft na een maand het ziekenhuis verlaten

Fred van Leer openhartig over overval: ‘Ik zei: nou pannenkoek, schiet me dood dan!’

15 maart Fred van Leer is in de nieuwe Linda openhartig over de overval die hij afgelopen november meemaakte. De 44-jarige stylist had snel door dat de pakketbezorger een overvaller was en ging het gevecht met hem aan. ,,Het is heel gek, maar deze overval heeft me geholpen.”