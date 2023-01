Prins William naar verluidt razend over onthullingen jongere broer: 'Grens overschreden’

Prins William (40) is zowel ‘woedend als gebroken’ na de spraakmakende onthullingen van prins Harry (38) in zijn autobiografie Reserve . De hertog van Sussex omschrijft in zijn memoires onder meer hoe zijn oudere broer hem ooit fysiek aangevallen heeft . William zou Harry daarnaast ook verboden hebben om te speechen op zijn huwelijk.

Royaltyexpert Katie Nicholl heeft aan het Amerikaanse Page Six laten weten dat William ‘niet in staat is om Harry te vergeven voor wat hij allemaal geschreven heeft in zijn boek’. Volgens Nicholl had de koninklijke familie zich wel voorbereid op enkele explosieve onthullingen, maar dat het allemaal zo heftig zou zijn, hadden ze niet verwacht. ,,Ze zijn verrast door het aantal details en hoe ver Harry gegaan is”, klinkt het verder nog.

De hertog van Sussex mag dan wel aangegeven hebben dat hij de zaken wilde oplossen met zijn broer en vader, maar volgens de royaltyexpert is de kans op een verzoening toch eerder gering. ,,Het idee dat hij zijn vader en zijn broer terug wil, is in strijd met hoe hij zich gedraagt ​​en wat hij zegt”, legt Nicholls uit. Het beeld dat prins Harry schetst over de koninklijke familie is namelijk niet bepaald flatterend. ,,Zijn vader komt er eerder onverschillig uit, maar voor William is het nog veel erger.” Ze vervolgt: ,,Het lijkt niet de actie te zijn van een man die zich probeert te verzoenen met zijn vervreemde familie. Het voelt alsof er een grens is overschreden.”

De kans dat William er ook zo over denkt, is groot. Prins Harry’s oudere broer krijgt het bijzonder hard te verduren in het boek. Eerder werd al bekend dat William zijn broer fysiek aangevallen zou hebben. ‘Het ging allemaal zo snel’, klinkt het in de memoires van Harry. ‘Hij greep mij bij de kraag waardoor mijn ketting scheurde. Vervolgen sloeg hij mij tegen de grond. Ik kwam met mijn rug op de hondenkom terecht. Deze ging stuk. De scherven sneden in mijn rug. Verbaasd bleef ik liggen. Nadien stond ik op en zei ik dat hij moest vertrekken.’

Geen getuige

Inmiddels zijn er ook nog meer onthullingen opgedoken uit prins Harry’s biografie Reserve. De hertog beweert onder meer dat hij gedwongen werd om te doen alsof hij de getuige was van zijn broer op diens huwelijk in 2011. ‘Willy wilde niet dat ik een speech zou geven’, klinkt het in de inmiddels al veelbesproken memoires.

Volledig scherm © Getty Images

De echtgenoot van Meghan Markle reisde op dag zelf nochtans mee met zijn vader naar Westminster Abbey in een Bentley. Maar in zijn boek beweert Harry nu dat die ‘stunt’ alleen maar show was. James Meade en Thomas Van Straubenzee, twee vrienden van William, zouden uiteindelijk een speech gegeven hebben tijdens de receptie. Volgens Harry was zijn broer ook nog dronken enkele uren voor zijn huwelijk met Kate. ,,Ik weet nog hoe ik tegen hem zei: Je ruikt naar alcohol.’” Vervolgens liet hij zijn autoraampje wat verder zakken en bood hij zijn broer een pepermuntje aan.

De biografie van prins Harry ligt dinsdag officieel pas in de winkel, maar de volledige inhoud van het boek is op donderdagavond al gelekt.

Het feit dat het boek Spare van prins Harry door een fout in Spanje al eerder in de winkel lag, gaat de verkoop niet schaden. Dat stellen experts tegenover de BBC. De publiciteit rond het boek wordt al maandenlang minutieus gepland, inclusief een aantal grote televisie-interviews. Volgens Philip Jones van boekenblad The Bookseller kunnen Harry en zijn uitgever Penguin profiteren van het lek. ,,Ze zullen ervan balen dat hun zorgvuldige campagne is doorkruist”, stelt hij. ,,Maar tegelijkertijd domineert het boek nu dagenlang overal ter wereld de media. Hierdoor zal de vraag naar dinsdag toe alleen maar toenemen.” Niet alleen door de verkoop in Spanje lekte er al nieuws uit. De Britse krant The Guardian had al een exemplaar van het boek in bezit gekregen en bracht het nieuws over een fysieke confrontatie tussen Harry en zijn broer William. ,,Als al die lekken al een effect hebben, dan is het dat er vermoedelijk meer boeken worden verkocht”, beaamt ook CEO Edward James van marketingbureau Go Up.

