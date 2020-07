Prins William onthult ‘meest onromantische cadeau ooit’ aan Kate

In de podcast That Peter Crouch voor BBC Radio 5 Live heeft prins William niet alleen over mentale gezondheid en voetbal gesproken, maar vertelde hij ook dat zijn vrouw Catherine (Kate) hem nog weleens fijntjes herinnert aan ‘het meest onromantische cadeau ooit’ dat hij voor haar kocht toen ze beide nog studeerden aan de universiteit van St. Andrews.

De 38-jarige prins onthulde dat hij Kate destijds een verrekijker gaf. ,,Het was een hele mooie en ik had hem ook mooi ingepakt. Zelf was ik ervan overtuigd dat het een geweldig cadeau was, omdat je er heel ver mee kon kijken.’’

De hertogin van Cambridge, toentertijd nog Williams vriendin, zag dat anders. ,,Ze keek me aan met een blik van: sorry, maar wat moet ik hiermee? Het viel niet bepaald in de smaak,’’ lachte William.

Inmiddels is de prins beter in het bedenken van leuke cadeautjes, met hulp van Catherine. Voor de zevende verjaardag van hun zoon George zette het stel onlangs een paar tenten op in de tuin bij hun huis in Norfolk, waarin het gezin er ondanks het coronavirus een gezellig klein feestje van maakte. Namens prinses Charlotte en prins Louis kochten ze een nieuwe fiets voor George.

Stoom afblazen

Voor de prins is voetbal een ‘enorm belangrijke uitlaatklep’, zo vertrouwde hij Crouch ook toe. Aston Villa is zijn favoriete team; William heeft een stuk minder met Chelsea en Manchester United. Voetbal helpt hem om stoom af te blazen wanneer dat nodig is. ,,We moeten allemaal goed op onze mentale gezondheid letten en fit blijven. Het is juist heel moedig om het daarover te hebben in plaats van het weg te stoppen, omdat dat volgens sommigen misschien ‘niet stoer’ is.

De podcast werd in maart en eerder deze maand opgenomen op Kensington Palace ter gelegenheid van Williams Heads Up-campagne, waarmee hij via het voetbal probeert het belang van mentale gezondheid op de agenda te zetten. De finale van de FA Cup dit weekend is omgedoopt tot Heads Up FA Cup-finale. De prins is ere-voorzitter van voetbalbond FA.