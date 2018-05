Prins William opent gerenoveerde London Bridge Station

London Bridge Station werd de afgelopen jaren voor ruim een miljard pond (1,1 miljard euro) verbouwd. Alle vijftien perrons zijn nu vanuit één centraal punt te bereiken en ook de indeling van het station is vereenvoudigd. De hal is een van de grootste in Engeland en is ongeveer net zo groot als een voetbalveld.



William kwam voor de gelegenheid per trein naar het station. Hij werd bij het uitstappen opgewacht door een ontvangstcomité en kreeg vervolgens een rondleiding door het nieuwe station. De prins sprak ook met projectleiders en werklui die de afgelopen jaren betrokken waren bij de grote opknapbeurt.



London Bridge is een van de drukste treinstations in Groot-Brittannië. Jaarlijks komen er ruim 56 miljoen passagiers via het station de stad in.