Prinses Alexia behaalt diploma in Wales en kan zich opmaken voor tussenjaar

Taylor Swift komt met derde concert in Johan Cruijff ArenA

Goed nieuws voor fans van Taylor Swift die de zangeres graag een keer van dichtbij willen bewonderen. De superster voegt een derde concert van haar The Eras Tour toe aan haar optredens in de Johan Cruijf ArenA in Amsterdam. De kaartverkoop gaat net als bij de andere twee concerten via een besloten verkoop.