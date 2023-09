Prinses Alexia leende voor haar eerste werkbezoek kleding en juwelen van haar moeder

Als je onder één dak woont met Nederlands grootste stijlicoon, is het niet zo verwonderlijk dat je de kunst van koninklijk kleden een beetje afkijkt. Of het nu om hoge hakken, omgeslagen pashmina’s of lange oorbellen gaat: Máxima’s uitgesproken stijl zien we terug bij al haar dochters. Bij Alexia, haar mini-me, misschien nog wel het meest. Zo dook de prinses voor haar allereerste solo-optreden - een scheepsdoop in Rotterdam - ook weer diep in de walk-in closet van haar moeder.