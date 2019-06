Prinses Alexia viert haar veertiende verjaardag

Dik 3,5 miljoen kijkers zien Oranje van Japan winnen

8:53 Nederland zat gisteravond massaal voor de buis voor de WK-wedstrijd van de Leeuwinnen tegen Japan. Dik 3,5 miljoen kijkers zagen hoe Lieke Martens in extremis via een strafschop het Nederlands Elftal naar de kwartfinale schoot. Daarmee is het ook meteen de best bekeken wedstrijd van het WK dat gespeeld wordt in Frankrijk.