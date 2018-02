Prinses Ariane (10) breekt pols tijdens schaatsen

De pols moet naar verwachting drie weken in het gips. De prinses zal, zo heeft de behandelend arts gemeld, tijdens de voorjaarsvakantie in het Oostenrijkse Lech vermoedelijk wel kunnen skiën.

Waar Ariane haar pols brak is onbekend. Koning Willem-Alexander was tijdens de val van zijn dochter als erelid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) in Zuid-Korea. Máxima was daar tot en met afgelopen zaterdag. Willem-Alexander en zijn vrouw zijn momenteel in Nederland.