Prinses Charlène deelt opvallende kerstkaart van gezin

Chris ‘Mr. Big’ Noth ontslagen bij serie The Equalizer na beschuldi­gin­gen van misbruik

Acteur Chris Noth, beter bekend als Mr. Big uit de tv-serie Sex and the City, zal niet meer te zien zijn in de serie The Equalizer. Dat hebben de producenten van de thrillershow bekendgemaakt nadat drie vrouwen naar buiten zijn gekomen met misbruikbeschuldigingen aan het adres van Noth.

4:05