Prinses Charlène vier uur lang onder het mes voor oor-, neus- en keelinfectie

De 43-jarige prinses, die werd geboren in Zimbabwe, is al sinds mei in haar thuisland. Kort na haar aankomst kreeg ze klachten en daarom mocht ze van de artsen niet terug naar Monaco vliegen, zo vertelde Charlène eerder in een interview met het radiostation South Africa Radio 702. De prinses zei toen al dat ze geopereerd moest worden en te verwachten Zuid-Afrika pas in oktober te verlaten.