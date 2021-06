Prinses Latifa geeft teken van leven via advocaten

De Britse omroep BBC had daarvoor videoboodschappen van de prinses uitgezonden. Latifa zou ze stiekem hebben opgenomen met een naar binnen gesmokkelde telefoon. Ze vertelde over haar gevangenschap in Dubai. Ze zou zijn opgesloten sinds haar poging in 2018 per boot naar het buitenland te vluchten. De Emiraten lieten eerder al weten dat Latifa thuis wordt verzorgd door haar familie en medische professionals.