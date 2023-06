Prinses Laurentien reikt Taalheldenprijs 2023 uit: ‘Jouw verhaal raakt ons diep’

Prinses Laurentien heeft woensdag de Taalheldenprijs 2023 uitgereikt. De winst in de categorie Cursist ging naar Emmenaar Dennis Bos, die binnen drie maanden leerde lezen en schrijven nadat hij jarenlang gepest was. ,,Jouw verhaal raakt ons diep. Dat je na zo’n moeilijke tijd niet bij de pakken neer ging zitten, maar er juist sterker uit kwam. Nu help je ook nog anderen”, aldus de jury.

Naast Dennis Bos waren er woensdag nog meer winnaars. Zo won Fatiha Oucherg in de categorie Begeleiders. ,,Toen jij de kans kreeg om beter Nederlands te leren, greep je die met beide handen aan. En daarna stopte je niet. Je besloot anderen te gaan helpen. Daarmee ben je een rolmodel voor alle ouders in Nederland”, stelt de jury.

In de categorie Bruggenbouwer ging de winst naar 6-vwo leerlingen van het Hondsrugcollege in Nieuw-Amsterdam. ,,Gezondheid is het belangrijkste wat er is. Dat jullie ervoor zorgen dat de website van de huisartsenpraktijk voor iedereen beter te begrijpen is, maakt daarom diepe indruk.”

De Veenendaalse Foruzan Bakhtiary won de publieksprijs. ,,Als Afghaanse in Iran mocht ze niet naar de middelbare school. Terwijl ze zo graag wilde studeren. Om toch zoveel mogelijk te kunnen leren, ging ze 12 jaar lang thuis aan de slag. Ze studeerde hard, maar kreeg nooit een diploma. In Nederland komt ze nu zo ver mogelijk met taalcursussen. Ze staat voor iedereen klaar en ze weet goed wat ze wil: politieagent worden.”

Sinds 2015 geeft prinses Laurentien met het uitreiken van de Taalheldenprijs de Taalhelden een podium. De genomineerden zijn mensen of samenwerkingsverbanden die zich op een bijzondere manier inzetten om deze basisvaardigheden te verbeteren. Die van zichzelf of die van anderen. ,,Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een smartphone of computer is voor ongelofelijk veel mensen niet vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat we als samenleving erover praten. Deze Taalhelden bewijzen dat dat kan’', laat de prinses weten.

De jury bestond dit jaar uit Anouk Hoogendijk (profvoetballer), Michenu Maduro (pedagoog), Steven Kazàn (goochelaar) en voorzitter René Karst (liedjesschrijver en zanger).

