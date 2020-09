Prison Break-acteur bevestigt: er komt een zesde seizoen

video Schitt’s Creek, Succession en Watchmen grote winnaars virtuele Emmy Awards

21 september Vannacht werden voor de 72e keer de Primetime Emmy Awards uitgereikt. Komedieserie Schitt’s Creek, die in Amerika te zien is op Netflix, is de grote winnaar geworden in de categorie comedy tijdens de Emmy-uitreiking die zonder publiek plaatsvond. Familie-epos Succession won de onderscheiding voor beste dramaserie en de HBO-serie Watchmen ging met de meeste beeldjes aan de haal.