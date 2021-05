Privédetective Sander over ‘breuk’ met Erica Meiland: ‘Ik heb met niemand in de familie ruzie’

Marilyn Manson aange­klaagd door GoT-actrice om seksueel misbruik

1 mei Game Of Thrones-actrice Esmé Bianco heeft vandaag bij een rechtbank in Californië een aanklacht ingediend tegen Marilyn Manson en zijn voormalige manager Tony Ciulla. In de aanklacht staat dat Manson haar in 2011 heeft verkracht. Het voormalig management van Manson heeft zich volgens Bianco schuldig gemaakt aan mensenhandel.