Proces Johnny Depp tegen The Sun van start: mocht krant schrijven dat hij zijn vrouw sloeg?

In het Royal Courts of Justice in Londen - een indrukwekkend neogotisch gebouw in Covent Garden dat 1000 kamers en 19 rechtszalen telt - zal vanaf dinsdag een intense strijd losbarsten tussen twee minstens even indrukwekkende partijen. Aan de ene kant van de (ingebeelde) boksring vinden we John Christopher Depp II terug, beter bekend als acteur Johnny Depp, die de rechtszaak aanspande. In de andere hoek staan de beklaagden: krantengroep News Group Newspapers (die in handen is van de machtige Rupert Murdoch) en The Sun-journalist Dan Wootton.