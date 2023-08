Producer Trobi en model Sanne de Kramer verwachten eerste kindje: ‘Kunnen niet wachten je te ontmoeten’

Bryan, vooral bekend onder zijn producersnaam Trobi, scoorde al miljoenen streams met zijn producties voor onder meer Ronnie Flex en Emma Heesters. Hij was op 16-jarige leeftijd de jongste artiest ooit die voor Spinnin’ Records tekende. Zijn vriendin is bekend van Hollands Next Top Model , waar ze in 2017 aan meedeed.

Bryan en Sanne zijn sinds 2018 bij elkaar. Ruim vijf jaar later bezegelen ze hun liefde met de komst van hun eerste kindje. Bryan groeide op in De Lier, terwijl Sanne afkomstig is uit Rotterdam. In die stad wonen de kersverse ouders in spe nu ook sinds een jaartje.