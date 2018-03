Productiehuis regisseur Edward Norton aangeklaagd na vuurzee op filmset

Het productiehuis van de Amerikaanse regisseur Edward Norton is voor de rechter gesleept voor de uitslaande brand die vorige week ontstond in een voormalige jazzclub in New York. Het pand diende als decor voor de nieuwe film Motherless Brooklyn waarin Bruce Willis, Willem Dafoe en Alec Baldwin hoofdrollen spelen. Tijdens de vuurzee bleek er nog een bewoonster in het gebouw te zijn. Zij moest vluchten voor haar leven en klaagt Nortons firma nu aan.

Het vuur brak uit in de kelder van het pand. De vrouw was op dat moment in haar appartement. Iemand van het productieteam zou ten onrechte tegen haar hebben gezegd dat de brand geblust was. Dat was niet het geval, want meer dan 200 brandweerlieden zijn uren bezig geweest om het brand onder controle te krijgen. De vrouw zegt ook dat ze 'moest rennen voor haar leven' door het donkere trappenhuis vol rook. Ze kwam er zonder kleerscheuren vanaf, maar zegt dat meerdere bezittingen, waaronder boeken, juwelen en een kunstwerk, zijn verwoest. De bewoonster stelt verder dat het productiebedrijf 'zeer ontvlambare apparatuur' is de kelder had gezet en dat de brand daardoor zou zijn ontstaan. Ze eist een schadevergoeding van 6 miljoen dollar (7,4 miljoen euro) van het productiehuis.

De opnames van de film, waarin onder meer Bruce Willis en Alec Baldwin een rol spelen, vonden plaats in een gebouw waar jarenlang St. Nick's Pub zat. De populaire jazzclub vormde het decor voor de nieuwste film van Norton.

Bij de brand van donderdag kwam een brandweerman, Michael Davidson, om het leven. Twee anderen liepen verwondingen op.

Giftige rook

De brand in het al sinds 2011, officieel gesloten pand brak uit in de kelder. Al snel sloegen de vlammen uit de ramen van het vijf verdiepingen hoge gebouw en rukte de brandweer met groot materieel uit. Davidson ging met een aantal collega's naar binnen, maar na verloop van tijd verloren de brandweerlieden het latere slachtoffer uit het oog door de hevige rookontwikkeling en explosies. Volgens een woordvoerder van de New York Fire Department (NYFD) is langere tijd naar de man gezocht. Uiteindelijk werd hij bewusteloos aangetroffen. Omdat de brandweerman veel giftige rook had ingeademd werd hij met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij korte tijd later.

De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht en de opnames van de film werden na het drama tijdelijk stilgelegd. Het al 7 jaar gesloten pand - waar dus toch nog iemand bleek te wonen - is gebouwd in 1920 en was jarenlang de thuisbasis van de in New York populaire jazzclub St. Nick's Jazz Pub. Het karakteristieke pand diende als decor voor de verfilming van Motherless Brooklyn naar de gelijknamige roman van Jonathan Lethem.

Volledig scherm Bruce Willis met op de achtergrond de voormalige jazzclub in New York. © AP (montage)