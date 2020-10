Project Rembrandt: ‘Verstand op nul en kijken naar mooie dingen’

Schilderen en tekenen, ze is er zelf ‘niet zo heel erg goed in’, zegt Annechien Steenhuizen. ,,De achterkant van een konijn en de zijkant van een olifant, dat is het wel zo’n beetje. Maar ik zou het best goed willen kunnen. Het is de tijd vinden en een keer beginnen. Iris heeft me uitgenodigd voor les. Misschien ga ik dat wel doen.”