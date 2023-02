Promenade keert terug op televisie, team mikt op kerstshow

Ruud de Wild maakt geen radio in Turkije, Eddy Keur vervangt hem

NPO-coryfee Ruud de Wild gaat geen radio-uitzendingen maken vanuit Turkije. Dat laat omroep PowNed vrijdag desgevraagd weten. Collega Eddy Keur neemt in elk geval maandag zijn middagprogramma over. Het is de bedoeling dat De Wild dinsdag weer op NPO Radio 2 te horen is.

