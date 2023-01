Promoactie: in februari gratis iemand meenemen naar cultuur

Het initiatief is bedoeld om Amsterdammers aan te moedigen bekende en onbekende culturele locaties in de stad te (her)ontdekken. Niet alleen bekende locaties, zoals Eye Filmmuseum, de Hermitage Amsterdam en De Kleine Komedie doen mee, ook minder bekende instellingen staan op de lijst van zestig culturele voorzieningen.

Wethouder Kunst en Cultuur Touria Meliani is opgetogen over de actie. “Amsterdam heeft een geweldig aanbod van kunst en cultuur. Dankzij de 1+1 actie kunnen nog meer mensen hiervan genieten. Aan alle Amsterdammers: grijp deze kans om bijvoorbeeld iemand te trakteren op een middag in het museum of dat ene theater dat nog op jouw verlanglijstje staat.”