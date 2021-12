Psst, Bram Moszkowicz had iets gehoord over het slachtoffer van Borsato

Ook voorwaarde­lij­ke straf oud-foot­ball-ster OJ Simpson nu voorbij

Voormalig American football-ster en mediapersoonlijkheid O.J. Simpson heeft dinsdag (lokale tijd) van de staat Nevada te horen gekregen dat hij nu ook zijn voorwaardelijke straf heeft uitgediend. Simpson had in Nevada negen jaar gevangenisstraf uitgezeten voor zijn aandeel in een gewapende overval en ontvoering in 2007 in Las Vegas. Sinds 1 oktober 2017 was Simpson al voorwaardelijk vrij.

