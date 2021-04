Publiek bij Eurovisie Songfestival tóch welkom

Demissionair minister Arie Slob (Media) zegt vandaag in de Telegraaf dat de regering heeft besloten om van het muziekspektakel een Fieldlab-testevenement te maken. Dat betekent dat er per show 3.500 toeschouwers aanwezig mogen zijn. In totaal zijn er totaal negen shows: twee halve finales, de finale en zes repetities.



Er zijn echter wel wat toelatingseisen: alleen Nederlandse fans en mensen die negatief getest zijn op het coronavirus zijn welkom. Ook worden kaarten weggegeven aan mensen die over minder financiële middelen beschikken.



Slob hoopt dat er lering wordt getrokken uit het Eurovisie Songfestival als proefevenement. ,,Zo kunnen we hopelijk weer verdere stappen zetten op weg naar een samenleving waarin weer meer mogelijk is. Daar is iedereen aan toe.”



Hoewel het voor fans goed nieuws is dat er toch toeschouwers welkom zijn, houdt het kabinet wel een slag om de arm voor het geval dat het coronavirus weer oplaait. Eind april wordt er definitief een keuze gemaakt.