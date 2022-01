Publiek vanavond voor een kwartiertje bij VI Vandaag

Famke Louise neemt kijkers mee tijdens bevalling: ‘Toch wel vliezen breken in ziekenhuis’

Waar Famke Louise (23) eerst de voorkeur gaf aan een kraamhotel om te bevallen, besloot ze op het laatste moment toch liever in het ziekenhuis haar eerste kindje op de wereld te zetten. Dat is te zien in een nieuwe aflevering van de realityserie Famke & Denzel: Een Nieuw Begin. ,,Als het gebeurt, dan gebeurt het gewoon. Ik weet het niet.”

25 januari