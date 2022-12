Q-escaperoom van start: ‘Als we binnen de lijntjes kleuren, gaat het alleen maar langer duren’

Marieke Elsinga is dit jaar vanwege de geboorte van zoontje Jip afwezig. Bram, Mattie, Domien en Kai noemen het ‘een groot gemis’. ,,Dat gaan we wel voelen, zeker weten. Zij is echt een puzzelkoningin en ziet dingen altijd op een andere manier.”

,,Vorig jaar ging ik er helemaal blanco in en dacht ik: dit varkentje gaan we wel even wassen. Maar dat viel tegen”, zegt Bram tegen ANP. Hij deed er toen met zijn collega’s 140 uur over om te ontsnappen - een record. Daarom wil hij nu wat meer de grenzen opzoeken. ,,Ik neem mijn rebelse snor ook nu weer mee. Het kan betekenen dat we soms worden teruggefloten door de puzzelmaster, maar het is denk ik ook nodig om doorbraken te forceren. Als we alleen binnen de lijntjes kleuren, gaat het alleen maar langer duren”, denkt hij.