Qmusic-dj openhartig over depressie: Ik ben eenzaam en hoor een negatieve stem

De 27-jarige Bouwman wilde zijn verhaal op de radio delen omdat hij zich bewust is van de enorme hoeveelheid mensen die met dezelfde problemen kampen. Daarom nam de radio-dj zijn moment en vertelde over het negatieve stemmetje in zijn hoofd. ,,Ik heb beloofd om altijd eerlijk te zijn op de radio, en het gaat gewoon niet goed met me. Ik voel me gewoon klote en daar rust een enorme taboe op in de maatschappij. We durven er niet over te praten", vertelde hij in tranen. ,,Ik voel me bijna verplicht om dit te delen, want er zijn heel veel mensen die zich dagelijks, net als ik, heel alleen voelen."