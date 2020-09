Qmusic-dj's coveren Blinding Lights met alle foute antwoorden Het Geluid

Nee, blazen in een bierflesje is niet het juiste antwoord. Het wrijven over een wijnglas: ook incorrect. En nee, ook het afscheuren van ducttape is niet het Geluid van 2020. Toch worden deze antwoorden meermaals gegeven door kandidaten die meespelen met het radiospelletje. De radio-dj's werden er in ieder geval flink creatief van.



Sinds 2019 is de Nederlandse Top 40 te horen op Qmusic en de grootste hit van dit jaar is Blinding Lights van The Weeknd. Wekenlang voerde het nummer van de Canadees de hitparade aan. Die twee feiten waren reden genoeg voor de dj's van Qmusic om een bijzondere cover te maken.



In een clipje zijn onder anderen ochtend-dj's Mattie en Marieke te zien die over een wijnglas wrijven. Ook zijn Bram Krikke en Tom van der Weerd, de kersverse aanwinsten van de zender in het weekend, aan de slag met een elastiekje om een melodie te creëren. Het resulteert in een instrumentale versie van de wereldhit.