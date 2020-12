Qmusic-dj’s zitten opgesloten: 'Ik hoop dat ik dit jaar niet met broodmes bank te lijf ga’

Na een succesvolle eerste editie heeft Qmusic dit jaar opnieuw de Q-escape room van stal gehaald. Actueler kon bijna niet met de naderende lockdown in Nederland. Domien Verschuuren zat vorig jaar ook opgesloten en doet dit jaar wederom mee. Samen met zijn collega's Mattie Valk, Marieke Elsinga en Kai Merckx werd hij vanochtend vastgezet in de Q-escape room, die ingericht is als een platenzaak. Alleen als ze de vier ultrakorte fragmenten juist raden en titel en artiest invoeren, kunnen ze naar buiten.

Hoe bevalt het om weer opgesloten te zitten?

,,Het is weer even wennen. Er komt nogal veel op ons af en tegelijkertijd komt er niks op ons af. Alles is een hint, niks is een hint. In de eerste uren word je al gek. Ik heb net allemaal platenbakken doorgestruind in de hoop dat ik hints zou vinden. Ik heb platen gesorteerd. Ik weet niet waar ik mee bezig ben. Ik weet het echt niet.”



Ben je het spoor nu al bijster?

,,Wel een klein beetje. We hebben net een kruiswoordpuzzel opgelost. En we hebben geprobeerd een som te maken. Maar het leidt nog tot niets. Dat is natuurlijk niet zo gek: het is pas dag 1. Maar ook op basis van de fragmenten, we weten het gewoon niet! Het is best wel pittig. Vorige keer wisten we niks en dus gingen we er vrij bleu in en alles in de kamer was lachen. In alles zagen we een hint. Op een gegeven moment droogde dat een beetje op. Omdat we dachten, niet alles is een hint. Hier is zoveel informatie te vinden in deze escape room. Dat ik alleen maar denk aanstaande vrijdag hebben we nog steeds niet alle puzzels opgelost, want er is gewoon nog ontzettend veel te doen.”

Volledig scherm Domien in de Q-Escape room. © BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Wat vind je sowieso van de ruimte waar jullie nu inzitten?

,,Het ziet er prachtig uit. Het is fantastisch gedaan. Ik zit nu even in ons kantoor, dat is een ruimte naast onze platenwinkel, want we wonen dus echt even in een platenzaak. Dat kantoor is een opslag met dozen, met een tl-balk, maar ook dit hoort allemaal bij de escape room. Hier moeten we ook nog iets mee zien te doen straks.



Je hebt al wat ervaring door vorig jaar. Wat was toen je dieptepunt?

,,Ik stond vorig jaar op het punt om met een broodmes de bank open te snijden. We liepen toen zo vast en wat ik nu merk is dat de luisteraar heel gefocust is. En alles wat we proberen te zeggen, dat stuit meteen op weerwoord in de Q-app. Onze luisteraars doen meteen mee en helpen ons echt op weg. Dat is echt heel leuk om te merken. Ik hoop wel dat ik daarom minder snel met een brood- of stanleymes de muren of de bank te lijf gaat.”



Is het niet gek dat jullie nu opgesloten zitten met al het nieuws wat er nu speelt met een aanstaande lockdown in Nederland?

,,Dat is precies de bedoeling wat de overheid met de nieuwe regels wil bewerkstelligen. Dat we met zijn allen binnen blijven. Wij zitten daar al. Wij zoeken geen winkels op en kunnen ook geen winkels opzoeken. Wat dat betreft lopen wij al een dag op de muziek vooruit. We hebben geen klachten, en hebben allemaal een coronatest gedaan, dus we zijn nu even een huishouden.“



Volledig scherm Een van de puzzels. © BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Denk je dan niet, laat mij maar binnen zitten. We zitten wel gezellig met zijn viertjes?

,,Het ziet er hier allemaal heel gezellig uit, maar het liefst zit ik met mijn eigen kat te kijken naar mijn eigen kerstboom. Ik hoef het winkelcentrum niet in om een leuke kerst te hebben, dus ik hoop eigenlijk wel dat we er voor de kerstdagen uit zijn.”



Als je zegt rond de kerstdagen, dan denk je dus dat dit langer gaat duren dan vorig jaar? Toen kwamen jullie na 72 uur ‘al’ vrij.

,,Ja, dit gaat wel langer duren. Dat weet ik gewoon zeker. Als ik kijk naar wat er nog allemaal op te lossen is. Tenzij we die fragmenten opeens hebben, maar op basis van de puzzels die ik overal zie en de mappen met informatie, dan denk ik dit gaat nog wel even duren. In drie dagen los je dit niet op.”



Je bent nog wel positief toch?

Een lange ‘uh’, gevolgd door een lach. ,,Ik heb gewoon geen idee wat mijn fragment is. Niemand heeft een idee! We zijn wel naar zoek naar een doorbraak en dat gaat ongetwijfeld vandaag gebeuren. Maar dat is een escape room. Je loopt tegen een muur aan en je moet over die muur zien te komen. En dat doe je weer met andere opdrachten in onze platenzaak. Dat is het leuke hier aan. We gaan steeds stapje voor stapje verder.